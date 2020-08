Emma Roberts è incinta: l’annuncio su Instagram e le foto con il pancione (Di lunedì 31 agosto 2020) Emma Roberts è incinta. L’attrice e nipote di Julia Roberts ha annunciato su Instagram la lieta notizia, postando le foto con il pancione. La 29enne ha confermato sui social i gossip che circolavano ormai da settimane, alimentati anche da una frase che era sfuggita a Kelly Cunnigham, madre dell’attrice, durante un’intervista. Il compagno di Emma e futuro papà è Garrett Hedlund, artista 35enne che ha recitato in film di successo come Troy, Unbroken e On the road. I due in passato sono stai per lungo tempo amici, ma la love story è iniziata ufficialmente solo un anno fa. “Io…e i miei due ragazzi preferiti”, ha scritto la Roberts, postando alcuni scatti in cui abbraccia ... Leggi su dilei

hollandwifey_ : RT @serenitymess: Minchia raga Emma Roberts è incinta. Ma sta quarantena le ha ingravidate tutte, sto ridendo. - RobertoMutalip2 : RT @aronvstyles: boh raga se ce l'ha fatta Emma Roberts ad andare avanti dopo Evan Peters ce la possiamo fare tutti. - AnnaxLGxTS : RT @sejcapsq: Jcap che entra su ig solo per fare gli auguri a Emma Roberts e non per uscirci un selfie.. però almeno sappiamo che è viva ht… - AnnaxLGxTS : RT @aronvstyles: boh raga se ce l'ha fatta Emma Roberts ad andare avanti dopo Evan Peters ce la possiamo fare tutti. - AnnaxLGxTS : RT @anikeatable: Emma Roberts è incinta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Roberts Vestito a fiori, star a confronto: Emma Robert oggi e Gwen Stefani anni 90 Io Donna Emma Roberts è incinta: prime foto del pancione su Instagram

L'attrice Emma Roberts ha confermato di aspettare il suo primo figlio dal fidanzato, l'attore Garrett Hedlund, con un post su Instagram domenica sera. La ventinovenne, celebre per aver interpretato la ...

Nipote della famosa attrice conferma la gravidanza: in arrivo un bel maschietto

Nipote della famosa attrice conferma la gravidanza: lei e il compagno aspettano un bel maschietto, il messaggio dolcissimo della zia E’ la nipote di una delle attrici più amate e stimate di sempre, c ...

L'attrice Emma Roberts ha confermato di aspettare il suo primo figlio dal fidanzato, l'attore Garrett Hedlund, con un post su Instagram domenica sera. La ventinovenne, celebre per aver interpretato la ...Nipote della famosa attrice conferma la gravidanza: lei e il compagno aspettano un bel maschietto, il messaggio dolcissimo della zia E’ la nipote di una delle attrici più amate e stimate di sempre, c ...