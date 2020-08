Emergenza migranti, proteste a Lampedusa. Conte convoca Martello e Musumeci (Di lunedì 31 agosto 2020) Emergenza migranti, manifestazione a Lampedusa. Una decina di persone protesta davanti al Municipio chiedendo la chiusura dell’hotspot e lo sciopero generale. migranti, nuova protesta a Lampedusa con una decine di persone che ha manifestato di fronte alla sede del Municipio chiedendo la chiusura dell’hotspot e lo sciopero generale. Anche in occasione degli ultimi sbarchi alcune persone si erano recate nella zona del porto per manifestare contro gli sbarchi. Alcuni avevano provato a sbarrare la strada ai mezzi adibiti al trasporto dei migranti nell’hotspot. Nella giornata del 31 agosto è emersa la notizia della convocazione del sindaco di Lampedusa e del Presidente della Regione Lombardia da parte del Presidente del ... Leggi su newsmondo

LegaSalvini : ++++ ?????? MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! ++++ Conte? Tace. Lamorgese? Dice che… - LegaSalvini : ++ LA LAMORGESE SI COPRE GLI OCCHI. MA ECCO PERCHÉ È EMERGENZA MIGRANTI. ++ - fanpage : 'Un provvedimento inutile, dannoso, controproducente e razzista: il peggio che la politica italiana abbia prodotto… - _Khassia_ : RT @claudio_2022: Conte si sveglia, o è l'ennesima presa in giro. Intanto vertice a Roma sull'emergenza in Sicilia. E poi, ci servivano le… - Zamberlett : RT @Musumeci_Staff: L’#emergenza #migranti in #Sicilia sarà al centro di un incontro fissato per mercoledì a Roma, a Palazzo Chigi, con il… -