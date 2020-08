Emergenza idrica nel Pordenonese a causa del maltempo (Di lunedì 31 agosto 2020) L’ondata di maltempo che si è abbattuta in Friuli Venezia Giulia ha provocato un’Emergenza idrica in una dozzina di Comuni nel Pordenonese. Sono state gravemente danneggiate alcune infrastrutture connesse alla presa di captazione che insiste sul torrente Comugna nei Comuni di Vito d’Asio e Clauzetto.HydroGEA, la società che gestisce il servizio idrico, si è attivata sia intervenendo nell’area di captazione sia organizzando un servizio sostitutivo tramite cisterne. In presenza di torbidità al rubinetto, sentita l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, è stato raccomandato di non utilizzare l’acqua per uso potabile e per scopi alimentari. Per il ripristino completo della condotta potrebbero volerci alcuni giorni: l’area interessata conta circa 15 ... Leggi su udine20

NotizieAbruzzo : Emergenza idrica nell’area vastese: gli interventi della Regione - histoniumnet : Emergenza idrica tra le Marine di Vasto e San Salvo, la Regione: 'Intervento tempestivo e concreto' - sansalvonet : Emergenza idrica Vasto - San Salvo. Imprudente: 'intervento tempestivo e concreto della Regione' - Ansa_Fvg : Maltempo: danni a strutture,emergenza idrica nel Pordenonese. Sopralluogo a Lignano. Fedriga, ancora criticità,siam… - RedaconRadionov : Mangia Trekking: emergenza idrica nei territori montani. Le Fonti di Capiola sono a secco - -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza idrica Emergenza idrica a Vasto e San Salvo, Imprudente: intervento concreto della Regione Abruzzo AbruzzoLive Emergenza idrica nel Pordenonese a causa del maltempo

L’ondata di maltempo che si è abbattuta in Friuli Venezia Giulia ha provocato un’emergenza idrica in una dozzina di Comuni nel pordenonese. Sono state gravemente danneggiate alcune infrastrutture conn ...

Sicilia – Forum Acqua e beni Comuni. Basta emergenza l’assessore si dimetta ed Appello alle forze associative

Palermo 31.08.20. Anche quest’anno ettari di patrimonio boschivo vanno in fumo e con essi l’ossigeno che respiriamo, la capacità di trattenere le acque che rimpinguano le falde, di contenere le frane ...

L’ondata di maltempo che si è abbattuta in Friuli Venezia Giulia ha provocato un’emergenza idrica in una dozzina di Comuni nel pordenonese. Sono state gravemente danneggiate alcune infrastrutture conn ...Palermo 31.08.20. Anche quest’anno ettari di patrimonio boschivo vanno in fumo e con essi l’ossigeno che respiriamo, la capacità di trattenere le acque che rimpinguano le falde, di contenere le frane ...