Elodie torna “al naturale”: i suoi capelli come non li avete mai visti (Di lunedì 31 agosto 2020) Questo articolo Elodie torna “al naturale”: i suoi capelli come non li avete mai visti . Elodie ha pubblicato un’immagine in compagnia del suo fidanzato Marracash. Un dettaglio non sfugge ai fan: ecco i suoi capelli al naturale. Un’estate davvero speciale quella di Elodie. Tra tormentoni ben assestati e grandi successi ottenuti, la cantante finalmente si rilassa a bordo di un gommone a largo di Taormina. Nella sua mise da spiaggia … Leggi su youmovies

peppe_zk : RT @conglomerato: Ovviamente Elodie torna dopo perché fa share la regina #battitilive - conglomerato : Ovviamente Elodie torna dopo perché fa share la regina #battitilive - infoitcultura : Elodie non ha più le treccine, torna ai capelli corti e al naturale per la vacanza con Marracash -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie torna Elodie torna “al naturale”: i suoi capelli come non li avete mai visti YouMovies Elodie: età altezza peso, chi è, fidanzato, Battiti Live 2020

Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, è una delle cantanti italiane più apprezzate degli ultimi anni. È arrivata al successo grazie alla quindicesima edizione del talent show Amici ...

ELODIE/ Svolta da cantautrice? “Non so se sono all’altezza…”

Elodie ospite al Battiti Live: grazie al suo lavoro con Mahmood e Dardust, la cantante è riuscita a portare in alto alle classifiche ben due dei suoi nuovi brani. È un momento d’oro per Elodie, una de ...

Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, è una delle cantanti italiane più apprezzate degli ultimi anni. È arrivata al successo grazie alla quindicesima edizione del talent show Amici ...Elodie ospite al Battiti Live: grazie al suo lavoro con Mahmood e Dardust, la cantante è riuscita a portare in alto alle classifiche ben due dei suoi nuovi brani. È un momento d’oro per Elodie, una de ...