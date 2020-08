Eliana Michelazzo posta il messaggio privato di auguri di Eros Ramazzotti. Lei: “Non me l’aspettavo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati risultata positiva al Covid-19 dopo una vacanza in Sardegna (della quale aveva parlato in alcune Instagram stories dicendo di aver “avuto paura al Billionaire”), qualche giorno fa è stata portata in ospedale. “Ho avuto molta paura – ha detto – perché, svegliandomi ho avuto la sensazione che qualcuno mi strangolasse e ho sputato sangue. Rispetto a questo, mi hanno spiegato che potrebbero essere i sintomi di un po’ di bronchite in arrivo. Comunque sono stati molto carini e attenti. E so che in qualsiasi momento posso andare da loro”,questo quanto affermato dalla Michelazzo dopo essere stata dimessa. Ora sta trascorrendo la quarantena a casa e posta sulle Instagram stories gli auguri e i messaggi di quanti ... Leggi su ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Ho il sangue in gola e molto affanno, sono al pronto soccorso' - Noovyis : (Eliana Michelazzo posta il messaggio privato di auguri di Eros Ramazzotti. Lei: “Non me l’aspettavo”) Playhitmusi… - FQMagazineit : Eliana Michelazzo posta il messaggio privato di auguri di Eros Ramazzotti. Lei: “Non me l’aspettavo” -