Eliana Michelazzo: Il sangue dalla bocca? Causato da uno sforzo nel tossire" (Di lunedì 31 agosto 2020) Eliana Michelazzo, nelle scorse ore, è tornata sui propri social, per rassicurare amici, familiari e fan sulle sue condizioni di salute dopo essersi ammalata di Coronavirus. Dopo aver contratto il Coronavirus ed essere stata portata in ospedale, l'ex agente, che sta passando la quarantena a casa in pieno isolamento, ha voluto chiarire alcuni punti della vicenda attraverso una serie di Instagram Stories: 31 agosto 2020 15:43. Leggi su blogo

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Ho il sangue in gola e molto affanno, sono al pronto soccorso' - toysblogit : Eliana Michelazzo: Il sangue dalla bocca? Causato da uno sforzo nel tossire' - Djesybig : RT @Viperissima_: Eliana Michelazzo che sputa sangue dalla gola e chiama Fanpage anziché il medico, Parapiglia che dice di aver fatto vacan… -