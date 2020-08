Elettra Lamborghini furiosa sui social: “Il coronavirus vi ha reso cattivi da fare schifo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Elettra Lamborghini ancora protagonista sui social, suo malgrado, di una nuova polemica. La cantante è a Gardaland a quanto pare per le registrazioni di un nuovo programma, come lei stessa spiega poi sui social. Dopo la pubblicazione di alcune storie sui social, in molti hanno iniziato a far notare che la Lamborghini andava in giro per il parco senza mascherina e molto vicina ad altre persone. Elettra quindi, furiosa come non mai, e sicuramente nervosa visto che tra qualche giorno si sposerà, ha subito risposto a tono, spiegando quello che stava succedendo. Si trova a Gardaland per registrare un programma e spiega che tutte le persone hanno fatto il tampone, non solo chi lavora ma anche chi era al suo fianco ( le persone con le quali va ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Elettra Lamborghini si scaglia contro gli hater: “Che nessuno fiati!” - #Elettra #Lamborghini #scaglia #contro… - LOSTRONZO87 : Non so se mi ha rotto piu' i coglioni : Elettra lamborghini con Giusy Ferreri Jerusalema O alessandra amororo con i bumbadahsjkdk - smoakdsqueen : @ciaopiaceregaia aiuto ma perché la voce di sotto sembra elettra lamborghini - marycloud91 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Ultimo appuntamento con RADIONORBA VODAFONE BATTITI LIVE. Sul palco @BABYKMUSIC @IRAMAPLUME @giusyferreri @ElettraLamb… - aatoml : conversazione tra mia sorella e la sua amichetta (entrambe di 8 anni): 'ascolti elettra Lamborghini?' 'si, a me pia… -