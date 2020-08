Elettra Lamborghini e il Covid, lo sfogo: "Infami, serpi: sembra diventato il Grande Fratello" (Di lunedì 31 agosto 2020) "Infami, serpi, zecche". Elettra Lamborghini, scatenata, ha deciso di rispondere alle accuse delle ultime ore. La cantante si trova a Gardaland per la registrazione di un programma televisivo, ma qualcuno ha deciso di attaccarla perché circondata da persone. Non è la prima volta che Elettra si trova al centro di una polemica simile: attorno a Ferragosto anche lei era stata presa di mira per essersi esibita in alcuni locali dove le distanze non veniva rispettate. Ora la Lambo si sfoga: "Che nessuno si permetta di dire niente. Sto registrando un programma: tutti i partecipanti e l'ntourage hanno fatto il tampone. Che nessuno fiati"."Non permettetevi di parlare se non sapete le cose... Io ho già fatto tampone e sierologico e sono negativa... grazie a Dio. Mi sposo a brevissimo ed ... Leggi su blogo

