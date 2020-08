“Ecco mio padre”, la Vip italiana picchiata a sangue dal papà (Di lunedì 31 agosto 2020) La storia pubblicata da Giada Giovanelli, protagonista a Temptation Island 2018, è destinata a diventare la notizia della settimana. La ragazza si mostra con il naso sanguinante e una didascalia, più una serie di storie in successione, inequivocabili: «Ecco mio padre» scrive appena sotto la foto. Poi prosegue: «Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….». E ancora: (Continua...) «Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata». È choc tra i fan della ragazza: «Denuncia tutto se hai sopportato abbastanza, non permettergli di farti male». Chi è Giada Giovanelli. Giada Giovanelli ha 30 anni e al momento di ... Leggi su howtodofor

