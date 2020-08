Eboli, ancora contagi dall’azienda agricola (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Eboli (Sa) – Dalla prosecuzione di tamponi a casi già individuati nei giorni scorsi, tracciati ed isolati, sono emersi quattro nuovi casi positivi ad Eboli. Si tratta del focolaio individuato in un’azienda agricola dove i controlli hanno già rintracciato trenta contagi. Secondo il dato diramato questa mattina dall’Asl per la mappatura dei contagi in provincia di Salerno, ci sono anche altri tre nuovi contagi nel comune di Altavilla silentina. Si tratta di familiari di un lavoratore di origini extracomunitarie già positivo giorni fa. Ed infine, un nuovo caso ad Albanella. In totale sono otto i nuovi casi positivi rilevati dall’Asl questa mattina, in provincia di ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Oggi sarò a Napoli (in visita al carcere di Secondigliano), San Clemente di Caserta, Torrecuso e Salerno. Domani an… - Anna34031966 : @Lidia0715 @marmotta5000 @FedericaRivier1 @barbara_eboli Ah a me non frega niente ?? non mi hanno mai convinta (una… - FedericaRivier1 : @Lidia0715 @Anna34031966 @marmotta5000 @barbara_eboli Cazzooo è successo oraaa .... ocristosantooooooche palle ch… - Lidia0715 : @Anna34031966 @marmotta5000 @FedericaRivier1 @barbara_eboli Ma se non mettono niente della loro vita privata vuol d… - Eveleenrey : RT @ASSOCIAZIONEGO1: Ecco la denuncia presentata ai Carabinieri di Eboli per la Procura di Perugia. Pur essendo ancora il reato di Sequest… -