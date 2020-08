E’ morto il padre di Antonio Candreva (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ morto il padre di Antonio Candreva. L’annuncio arrivato con un breve messaggio sui social. ROMA – E’ morto il padre di Antonio Candreva. L’annuncio del decesso è stato dato dallo stesso giocatore con un messaggio sui social accompagnata da una foto sorridente con il genitore: “Ti porterò sempre con me. Ciao Pa“. View this post on Instagram Ti porterò sempre con me Ciao Pa A post shared by Antonio Candreva (@AntonioCandreva) on Aug 31, 2020 at 4:18am PDTUn punto di riferimento per il tesserato dell’Inter che negli ultimi mesi è stato molto vicino al genitore nella sua battaglia ... Leggi su newsmondo

