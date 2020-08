Doria Ragland, la mamma di Meghan Markle, ha un nuovo lavoro: insegnante di gioielli hippy (Di lunedì 31 agosto 2020) Doria Ragland ha un nuovo lavoro. La mamma sessantatreenne di Meghan Markle, che dopo il royal wedding della figlia col principe Harry lasciò il suo mestiere di assistente sociale in una clinica per la salute mentale, ora insegna ai ragazzi, in un college di Los Angeles, a creare gioielli hippy. Lo rivela il Daily Mail, precisando che in classe Doria spiega agli allievi come confezionare collane bohemien di fili metallici o perle «fluttuanti» e braccialetti a più fili. Un mestiere perfetto per la signora che ha sempre amato lo stile boho-chic e sfoggia pure un piercing al naso. Leggi su vanityfair

