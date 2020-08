Donna trovata morta nel Cosentino, si indaga per omicidio (Di lunedì 31 agosto 2020) Una Donna di 56 anni è stata trovata morta nel Cosentino. Aperta un’indagine per omicidio. BELVEDERE MARITTIMO (COSENZA) – Una Donna di 56 anni è stata trovata morta nel Cosentino. La scoperta è avvenuta a Belvedere Marittimo con i soccorritori che hanno rinvenuto il corpo nel letto con il viso coperto da un fazzoletto. La Procura di Paola ha aperto un’indagine per omicidio. Diversi i dubbi da risolvere con l’autopsia che potrebbe dare delle risposte importanti agli inquirenti che stanno cercando di risalire all’identità dell’assassino. Un’inchiesta non semplice visto che gli indizi sono davvero ancora pochi. Donna ... Leggi su newsmondo

repubblica : Donna trovata morta nel cosentino, indagini per omicidio [aggiornamento delle 06:47] - NewsMondo1 : Donna trovata morta nel Cosentino, si indaga per omicidio - YouTvrs : Dramma della solitudine, donna trovata morta in casa - repubblica : Donna trovata morta nel cosentino, indagini per omicidio [aggiornamento delle 12:36] - Click_thelife : Io l'ho sempre trovata una gran figa, una donna forte e fiera, un esempio. -