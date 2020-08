Donald Trump invoca ‘legge e ordine’ per fermare le proteste (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato su Twitter il sindaco democratico di Portland, Ted Wheeler, dopo gli scontri tra movimenti che rivendicano i diritti degli afroamericani e supporter di destra, avvenuti sabato scorso nella città dell’Oregon, durante i quali ha perso la vita un sostenitore repubblicano. In una conferenza stampa seguita all’incidente, il sindaco Wheeler aveva accusato Trump di “avere fomentato l’odio”. Su Twitter, Trump ha risposto scrivendo che “Portland è allo sbando da molti anni. Se questa barzelletta di sindaco non lo risolverà, ci andremo noi e lo faremo al posto loro”. Trump ha anche ribadito che contro le presunte violenze dei movimenti di protesta l’unica strada sia usare la forza, sintetizzata nello slogan “law and order”, ossia “legge e ordine”. Il presidente ha sostenuto poi che se non avesse mandato la guardia nazionale a Kenosha, in Wisconsin, per arginare le proteste seguite al ferimento dell’afroamericano Jacob Blake da parte della polizia, “non ci sarebbe più nessuna Kenosha, ora”. Donald Trump ha in programma di vistare la città martedì 1 settembre, ma in molti temono che la sua mossa possa generare altri disordini e violenze, mentre continuano le manifestazioni del movimento Black Lives Matter in varie zone del Paese. Leggi su dire

repubblica : Trump, gli audio rubati alla sorella: 'Donald è crudele, bugiardo e privo di principi' [aggiornamento delle 08:58] - SkyTG24 : Donald Trump, dopo la nipote nuove accuse anche dalla sorella: "È crudele e bugiardo" - HuffPostItalia : Gli audio rubati alla sorella di Trump. 'Donald è crudele, bugiardo, senza principi' - Poiana46 : RT @GagliardoneS: Donald Trump: "io sono l'America, Joe Biden è la Cina" Semplice, chiaro, sintetico. ?? ?? ?? - flinxkk8 : RT @alanfriedmanit: Pur di restare al potere, Trump non si preoccupa di violare le leggi e incitare suprematisti e violenti. La sua strateg…

