Donald Trump a fumetti (Di lunedì 31 agosto 2020) Si è chiusa giovedì 27 agosto, la Convention dei Repubblicani, il più importante appuntamento politico del Partito Repubblicano che ha naturalmente incaricato il presidente, Donald Trump, di correre per un possibile secondo mandato. E com’è nello stile dell’attuale amministrazione, sono successe cose imprevedibili e folli: Trump ha graziato un uomo in diretta nazionale, dato la cittadinanza a cinque persone, e fatto partecipare alla Convention complottisti, fanatici delle armi e nostalgici del suffragio ristretto per soli uomini . Insomma, per farla breve Trump ha diretto questa Convention nello stesso modo in cui ha guidato l’America: in maniera “impresentabile”. Ma cosa ce ne frega delle elezioni americane, ... Leggi su quotidianpost

