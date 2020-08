Diritto di famiglia post Covid: al via il corso sugli aspetti patrimoniali (Di lunedì 31 agosto 2020) corso aspetti patrimoniali famiglia 25 settembre 2020 Il prossimo 25 settembre è la volta del secondo appuntamento nell'ambito dell'evento formativo "Il Diritto di famiglia nell'epoca post Covid". Tre ore di lezione dalle 16.30 alle 19.30 dedicate interamente agli aspetti patrimoniali nella crisi della famiglia nell'era Covid: dalla regolazione dei rapporti al Diritto di modifica delle condizioni patrimoniali sino agli strumenti di tutela esistenti. Il costo d'iscrizione è di 70 euro. Registrati adesso: https://forms.gle/QFWgKuSVEV9AS1TeA Il corso sul Diritto di famiglia ... Leggi su studiocataldi

bastulio : @umanesimo @ziguataneo Perché infamate? Se una famiglia è sotto un certo reddito ha diritto al bonus vacanze. Quest… - Nclosing123 : @GiuseppeConteIT @robersperanza Il diritto all'istruzione presuppone che lo scolaro possa seguire le lezioni in aul… - StudioCataldi : Diritto di famiglia post Covid: al via il corso sugli aspetti patrimoniali: Corso aspetti… - maddoali : @GiuseppeConteIT @robersperanza Dove è l'umanità e la giustizia Scusa il visto costa soldi in nero in sede consolar… - aspi_ramon : @lauraboldrini Ci concentriamo sul nostro paese? Avete tolto il diritto alla famiglia a migliaia di persone e manco… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritto famiglia La violenza di genere: l'evoluzione normativa dal 1931 ad oggi Filodiritto Con “Il tempo delle Donne” è il momento di rigenerarsi

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

Serino - 29enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Ancora un episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche. È accaduto ieri mattina a Serino dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 29enne del posto, già noto alle ...

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...Ancora un episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche. È accaduto ieri mattina a Serino dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 29enne del posto, già noto alle ...