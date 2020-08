Diaco litiga in diretta: “Basta notizie sul coronavirus, ormai si parla solo di questo” (video) (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco, in diretta a Rtl 102.5, ha litigato con una collega sull’informazione dopata da coronavirus. «Si rischia di diventare monotematici a parlar solo di Covid», premette. Quindi, al giornalista Davide Giacalone, dice: «Mi permetterò nei prossimi giorni di parlarti d’altro». Lo stesso Giacalone concorda, ma fino a un certo punto: «Piacerebbe anche a me non parlare del virus, ma ci sono ricadute che riguardano non solo la sanità, ma anche l’istruzione, l’economia, il lavoro..» La tesi di Diaco, tuttavia, è stata contraddetta in diretta dalla collega Giusi Legrenzi. «Io ritorno sull’attualità. ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Diaco litiga in diretta: “Basta notizie sul coronavirus, ormai si parla solo di questo” (video)… - Banto000 : #Diaco in diretta radio litiga con la collega: «Basta parlare di #Covid» «io e te», sospeso per un contagio Covid i… - ComunicareDigit : Il tono con il quale Diaco si rivolge a @GiusiLegrenzi è inqualificabile ed arrogante. Il 'so-tutto-io-fatemi-passa… - craxzti : E' possibile fornire Xanax a fiumi al buon Diaco? - antoM0u : RT @Linus2k: #Diaco litiga con la collega in radio, offendendola, perché “non si può parlare sempre di COVID” Poco tempo dopo la Rai sospe… -

Questa stagione (televisiva e radiofonica) per Pierluigi Diaco non è stata esattamente il top. Dopo avere litigato con la collega giornalista lo scorso giovedì in diretta su RTL 102.5, il suo programm ...

Diaco: "Basta parlare di Covid". Ma a "Io e Te" un caso positivo e la Rai chiude il programma

I vertici Rai hanno deciso di sospendere il programma “Io e Te”, condotto da Pierluigi Diaco, a seguito di un caso di coronavirus verificatosi nel gruppo di lavoro. Ironia della sorte il conduttore av ...

