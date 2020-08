Diaco a La vita in diretta estate: "Io e te sospeso per coronavirus brutto scherzo del destino, non so se torneremo in onda" (Di lunedì 31 agosto 2020) Collegato in diretta da casa sua con Andrea Delogu e Marcello Masi a La vita in diretta estate, Pierluigi Diaco poco fa ha raccontato quanto successo nelle ultime 48 ore, a partire da sabato mattina quando una "stretta collaboratrice" di Io e te "ci ha comunicato di essere purtroppo risultata positiva al coronavirus". A quel punto è scattato il protocollo della task force Rai, con conseguente sospensione della trasmissione che ha tenuto compagnia al pubblico di Rai1 ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, da giugno. Blogo retroscena: Io e te chiude per Covid Risultato positivo un componente del gruppo di lavoro di Io e te pubblicato su TVBlog.it 31 agosto 2020 14:28. Leggi su blogo

