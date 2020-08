Decollato primo volo diretto Emirati Arabi-Israele (Di lunedì 31 agosto 2020) E' partito il primo volo commerciale tra Israele e gli Emirati, dopo l'Accordo di normalizzazione tra i due Paesi. L'aereo è appena Decollato dal Ben Gurion di Tel Aviv con a bordo le delegazioni di ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Decollato primo Decollato il primo volo commerciale tra Israele ed Emirati Arabi Uniti Ticinonline Decolla il primo volo Tel Aviv-Abu Dhabi. A bordo anche Kushner, il genero di Trump

Si può percepire l’eccitazione caratteristica dei grandi momenti storici questa mattina all’aeroporto Ben Gurion. Il primo volo diretto Tel Aviv-Abu Dhabi è decollato con a bordo la delegazione profes ...

