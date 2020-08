Deal With It - Stai al gioco: le nuove puntate da oggi sul Nove in compagnia di tanti nuovi ospiti (Di lunedì 31 agosto 2020) Le nuove puntate di Deal With It - Stai al gioco prendono il via oggi su Nove alle 20:30, in compagnia di Gabriele Corsi e tanti nuovi ospiti. Reduce dal successo di ascolti della scorsa stagione, Deal With It - Stai al gioco torna da oggi su Nove, alle 20:30, dal lunedì al venerdì, con le nuove puntate, naturalmente con la conduzione di Gabriele Corsi. Prodotto da Banijay Italia, l'esilarante combinazione tra candid camera e game show sarà ambientato a Milano, Roma e per la prima volta a Napoli e in una località marittima. ... Leggi su movieplayer

_bts_heartbeat_ : @jungkookiewifeu @KAIpoptrasheu @BTS_twt you two signed up for my crackhead azz now deal with it jjsahfdjkfhaskfhha… - MMastrantuono : RT @tvblogit: Deal With It, Gabriele Corsi a Blogo: 'Il Covid non ha cambiato lo spirito del gioco, anzi: c'è ancora più voglia di divertir… - SalvatoreCow : #DealWithIt – Stai al gioco e #Cortesiepergliospiti: si riaccende l’access di #Nove e #RealTime… - SerieTvserie : Deal With It, Gabriele Corsi a Blogo: 'Il Covid non ha cambiato lo spirito del gioco, anzi: c'è ancora più voglia d… - toysblogit : Deal With It, Gabriele Corsi a Blogo: 'Il Covid non ha cambiato lo spirito del gioco, anzi… -