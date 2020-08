De Luca “A Caserta interventi per 120 milioni in edilizia sanitaria” (Di lunedì 31 agosto 2020) “L’Ospedale di Piedimonte Matese Caserta diventa Dea di I livello. Era un impegno che avevamo assunto con la comunità locale, e che manteniamo” ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. pc/red <div>De Luca “A Caserta interventi per 120 milioni in edilizia sanitaria”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

matteosalvinimi : L’ospedale di San Clemente è l’ennesima mancata promessa di De Luca. Un’opera che potrebbe dare salute, lavoro e s… - CorriereCitta : De Luca “A Caserta interventi per 120 milioni in edilizia sanitaria” - Italpress : De Luca “A Caserta interventi per 120 milioni in edilizia sanitaria” - Italpress : De Luca “Ospedale Piedimonte Matesa Caserta Dea I livello” - Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: prov di Caserta BOBBY 2 anni setter abbandonato 2 volte?? di una dolcezza infinita non avete idea della sua dolcezza in fondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Caserta De Luca "A Caserta interventi per 120 milioni in edilizia sanitaria" Yahoo Notizie De Luca “A Caserta interventi per 120 milioni in edilizia sanitaria”

"L'Ospedale di Piedimonte Matese Caserta diventa Dea di I livello. Era un impegno che avevamo assunto con la comunità locale, e che manteniamo" ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo ...

De Luca "Ospedale Piedimonte Matesa Caserta Dea I livello"

NAPOLI (ITALPRESS) - L'Ospedale di Piedimonte Matese (Caserta) diventa Dea di I livello. "Era un impegno che avevamo assunto con la comunità locale, e che manteniamo", ha detto il presidente della Reg ...

"L'Ospedale di Piedimonte Matese Caserta diventa Dea di I livello. Era un impegno che avevamo assunto con la comunità locale, e che manteniamo" ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo ...NAPOLI (ITALPRESS) - L'Ospedale di Piedimonte Matese (Caserta) diventa Dea di I livello. "Era un impegno che avevamo assunto con la comunità locale, e che manteniamo", ha detto il presidente della Reg ...