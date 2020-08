De Ligt è tornato: riabilitazione per il centrale della Juventus (Di lunedì 31 agosto 2020) De Ligt ha ripreso gli allenamenti a seguito dell’intervento chirurgico alla spalla: le novità sul difensore della Juventus Matthijs de Ligt è tornato in giornata al JTC della Continassa per cominciare il percorso riabilitativo. Il difensore della Juventus si era operato lo scorso 12 agosto alla spalla destra presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. Allora i tempi di recupero stimati furono di circa tre mesi: questo significa che l’olandese dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Andrea Pirlo verso metà novembre.. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : De Ligt alla Continassa: la nota ufficiale della Juve: Il club bianconero, per mezzo di una nota, fa sapere che il… - Bea_Mary84 : @erredantes Ma dovrebbe cederlo perché poi? È il vice-Capitano ed è perfettamente integro fisicamente e infatti gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt tornato De Ligt alla Continassa: la nota ufficiale della Juve Corriere dello Sport De Ligt alla Continassa: la nota ufficiale della Juve

Sport - Il club bianconero, per mezzo di una nota, fa sapere che il difensore olandese è tornato al JTC per iniziare il percorso riabilitativo dopo l'operazione alla spalla. La prima parte del comunic ...

Dybala e la richiesta alla Juve: c'è ancora distanza sul rinnovo

C'è anche Paulo Dybala. A parte Matthijs De Ligt, alla Continassa sono arrivati praticamente tutti. Chi solo di passaggio, chi per restare. Ecco, il numero dieci bianconero fa parte di quest'ultimo gr ...

Sport - Il club bianconero, per mezzo di una nota, fa sapere che il difensore olandese è tornato al JTC per iniziare il percorso riabilitativo dopo l'operazione alla spalla. La prima parte del comunic ...C'è anche Paulo Dybala. A parte Matthijs De Ligt, alla Continassa sono arrivati praticamente tutti. Chi solo di passaggio, chi per restare. Ecco, il numero dieci bianconero fa parte di quest'ultimo gr ...