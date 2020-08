DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 1° settembre: Can e Sanem dormono insieme (Di lunedì 31 agosto 2020) Cinquantacinquesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. La serie con il ritorno di Uomini e Donne subirà dei sostanziali cambiamenti per la messa in onda. Infatti sabato 5 settembre verranno trasmessi due episodi, poi lunedì 7 in prima serata altri tre appuntamenti e poi ogni sabato pomeriggio prima di Verissimo. Gli spoiler della prossima puntata rivelano che Can e Sanem trascorreranno la notte insieme, mentre Deren sarà arrabbiato col Divit per avergli dato buca. Can e Sanem trascorrono la notte insieme Le anticipazioni del 55esimo episodio di ... Leggi su kontrokultura

Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 31 agosto al 5 settembre 2020 *KlausMary* #D… - daydrea14911762 : RT @Cris58Hy: Da domani non stop di #DayDreamer Le ali del sogno Da lunedi a sabato 4 settembre #DemetÖzdemir #CanYaman - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 31 agosto al 5 settembre 2020 *KlausMary*… - parvin760218021 : RT @Cris58Hy: Da domani non stop di #DayDreamer Le ali del sogno Da lunedi a sabato 4 settembre #DemetÖzdemir #CanYaman - Lucia19286384 : RT @Cris58Hy: Da domani non stop di #DayDreamer Le ali del sogno Da lunedi a sabato 4 settembre #DemetÖzdemir #CanYaman -