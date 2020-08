Davide Guida lancia la campagna ZeroRoghi: “Mappare rifiuti per prevenire incendi” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nella sola giornata di domenica si sono registrati oltre 30 incendi di sterpaglie e rifiuti in provincia di Caserta. Bisogna dire basta attraverso azioni di prevenzione e repressione”. Lo dichiara Davide Guida, candidato alle elezioni regionali per Noi Campani, che ha lanciato attraverso la propria pagina Facebook la campagna ‘Zero Roghi’. Nei giorni scorsi Guida ha effettuato alcuni sopralluoghi nelle ‘zone calde’, nei luoghi dove gli inquinatori seriali continuano ad avvelenare il territorio. “Vanno fermati – dice Guida – La strategia di mappare gli incendi, avviata per la prima volta in Campania dal presidente De Luca, non basta più. A mio ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Davide Guida Davide Guida lancia la campagna ZeroRoghi: "Mappare rifiuti per prevenire incendi" anteprima24.it Sansepolcro, continua il lavoro Mezzanotti: "Sulla strada giusta"

Ancora dubbi su quando comincerà il campionato di Eccellenza umbra, anche se da parte federale c’è la consapevolezza che non si potrà andare oltre e con probabilità che il torneo prenderà il via ai pr ...

Guida sentimentale di Napoli in 50 acquerelli

Davide Vargas è un architetto con la passione per il disegno e la scrittura. Sulle pagine di Repubblica Napoli racconta ogni settimana la sua città con un’immagine e un testo.

