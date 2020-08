David Silva alla Real Sociedad: “Ho avuto tante offerte, il resto è privato” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Ho ricevuto grandi offerte a dire il vero, da ogni parte, ma ho scelto la Real Sociedad”. David Silva torna sul suo trasferimento alla Real Sociedad dopo che e’ sfumato il suo approdo alla Lazio, non senza qualche polemica. L’ex giocatore del Manchester City ha spiegato i motivi della sua scelta durante la conferenza stampa di presentazione: “Sulla trattativa posso dire che è stata molto veloce e che e’ andata bene, è per questo che sono qui – spiega il 34enne centrocampista offensivo – Il resto è privato. Volevo continuare a giocare in Europa. Ero convinto anche dal modo di giocare della Real Sociedad e dal club. Non ... Leggi su sportface

ROMA – E’ la beffa dell’estate della Lazio. David Silva si presenta alla Real Sociedad e torna su quanto successo in questo agosto: “La gente mi ha mostrato tanto affetto, ho voglia di iniziare, di co ...

