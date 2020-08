Danneggia auto in sosta con racchetta da tennis, arrestata (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 agosto 2020 - È stata sorpresa nella notte tra domenica e lunedì dagli agenti della Questura di Milano mentre, con una racchetta da tennis, Danneggiava delle auto in sosta . Per questo, ... Leggi su ilgiorno

Con racchetta da tennis danneggia auto, arrestata a Milano. A terra alcuni specchietti retrovisori

Ultime Notizie dalla rete : Danneggia auto Con racchetta da tennis danneggia auto, arrestata a Milano - Lombardia Agenzia ANSA Picchia la moglie e le distrugge l’auto, arrestato mazarese di 52 anni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mazara del Vallo (TP) hanno arrestato durante la notte del 28 agosto un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti in una casa ...

Tamponi per chi va e viene dalla Francia in auto: Berrino "Il Governo rischia di danneggiare seriamente il lavoro transfrontaliero"

"Questa ultima trovata sembra studiata ad arte per affossare definitivamente la Liguria. Una decisione che, se presa, non possiamo certo accettare. E' una condanna a morte di commercio e turismo della ...

