Daniele Scardina nei guai: "In palestra col Covid". L'autocertificazione era falsa? - (Di lunedì 31 agosto 2020) Novella Toloni L'ex di Diletta Leotta, in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus, è finito nel mirino della critica per aver frequentato una palestra subito dopo essere rientrato dalla Sardegna La positività di Daniele Scardina ha aperto uno scenario inconsueto che esula dalla semplice sospensione delle prove di Ballando con le Stelle. Mentre il pugile, ex fidanzato di Diletta Leotta, trascorre l'isolamento nella sua abitazione, il programma di Milly Carlucci ha subito una battuta d'arresto. Oggi, però, a tenere banco non è tanto lo stop momentaneo della trasmissione quanto il comportamento tenuto da Scardina nei giorni precedenti alla conferma della positività. King Toretto, così viene chiamato nell'ambiente pugilistico Daniele ... Leggi su ilgiornale

gossipblogit : Daniele Scardina positivo al Coronavirus: ecco cosa è successo al rientro dalle vacanze in Sardegna - zazoomblog : Daniele Scardina positivo al Coronavirus: ecco cosa è successo al rientro dalle vacanze in Sardegna - #Daniele… - toysblogit : Daniele Scardina positivo al Coronavirus: ecco cosa è successo al rientro dalle vacanze in… - BITCHYFit : Daniele Scardina “prima del tampone in palestra e dal barbiere”, Ballando con le Stelle rischia di slittare - massimolelli72 : Daniele Scardina, l'ex di Diletta Leotta nei guai: 'In palestra col Covid', l'autocertificazione falsa… -