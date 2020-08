Daniele Orlando, primo violino dei Solisti Aquilani chiude la rassegna D’Arte e Musica (Di lunedì 31 agosto 2020) Volge al termine la rassegna D’Arte e Musica: una serie di incontri con I Solisti Aquilani che si è snodata a partire dal 10 agosto, nella città capoluogo e in altri Comuni della provincia tra le austere architetture e gli stupefacenti cicli di affreschi di Chiese ed Abbazie. San Pietro della Ienca, le Chiese di S. Maria de’ Centurelli (Caporciano), Santa Maria ad Cryptas (Fossa), S. Panfilo (Tornimparte), San Giovanni Battista (Castelvecchio Calvisio), il Convento di San Francesco sono stati lo straordinario contenitore di concerti che hanno spaziato dalla Musica del Settecento fino ai nostri giorni. Gli ultimi appuntamenti, tutti alle ore 18.00, con il fitto percorso intessuto tra Musica, architettura e pittura sono affidati a Daniele ... Leggi su laprimapagina

SimonaCroisette : RT @jan_novantuno: Silvio Orlando in Lacci di Daniele Luchetti, in concorso a Venezia 77. - jan_novantuno : Silvio Orlando in Lacci di Daniele Luchetti, in concorso a Venezia 77. - daniele_geek : RT @parallelecinico: Il 'Black Lives Matter', a livello sportivo, ha toccato il suo apice questa sera in NBA. E' ufficiale, Milwaukee-Orlan… - 1984milano : @polato_daniele Ma il sindaco di Verona ha qualche colpa per l’alluvione come l’ha avuta Orlando per l’alluvione di… - CarlottaMiller_ : Renzi Orlando Angelini herpes Maccanico Forza Daniele gemelli La sfida?????????????? Manco classificati sono stanno ad ass… -

Il film, che aprirà la 77° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, ha un cast di assoluto livello e comprende Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, A ...

Il film, che aprirà la 77° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, ha un cast di assoluto livello e comprende Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, A ...