“Dall’avviso dell’Asl alla sanificazione, così abbiamo gestito il ‘caso 1’ di Covid a scuola”: parla la preside dell’istituto di Verbania (Di lunedì 31 agosto 2020) “Eravamo pronti. Per tutta l’estate abbiamo lavorato per poter affrontare un caso Covid qualora si fosse presentato nella nostra scuola”. A parlare è Vincenza Maselli, la dirigente scolastica dell’istituto Cobianchi di Intra, frazione di Verbania, dove si è registrato il “caso 1” del mondo della scuola che sta per ripartire. La preside oggi è al lavoro. Con lei anche il personale della segreteria, i collaboratori scolastici e i tecnici. Al Cobianchi sono i primi a mettere in campo il protocollo di sicurezza previsto dall’Istituto superiore di sanità. Tutto è iniziato sabato pomeriggio: “Un responsabile dell’Asl mi ha avvertito che un operatore della scuola era risultato positivo al tampone per il ... Leggi su ilfattoquotidiano

