Dal Genoa al Salt Lake City: Pepito in gol dopo 846 giorni (Di lunedì 31 agosto 2020) Pepito Rossi, l'ex talento azzurro italoamericano, torna a segnare. Lo fa negli Stati Uniti. Rompendo un digiunto lunghissimo: ben 846 giorni senza gol. E' successo con la maglia Real Salt Lake City ... Leggi su quotidiano

pisto_gol : Tudor (esonerato dall’Udinese) alla Juventus Maran ( esonerato dal Cagliari) al Genoa Di Francesco (esonerato dall… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Genoa: accordo totale per #Perin ?? Il portiere è prossimo al ritorno in rossoblù dalla… - infoitsport : Benevento, è fatta per Lapadula dal Genoa: contratto fino al 2023 - Bertolca10 : Il Benevento si rinforza in attacco e prende #Lapadula dal Genoa. Ex rossonero, e come il suo neo allenatore Inzagh… - ArturodePaul : RT @SkySport: Benevento, è fatta per Lapadula dal Genoa: contratto fino al 2023 -