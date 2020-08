Da Empoli - Anche il Napoli su Ricci: il presidente Corsi ha già fatto il prezzo (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Empoli ha deciso di fissare il prezzo per il cartellino del talento Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 seguito da Fiorentina, Milan e Napoli in Italia e dal Borussia Dortmund all’estero: 15 milioni di euro. Leggi su tuttonapoli

