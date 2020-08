Da domani sarà tagliato il reddito di cittadinanza a chi non ha speso tutti i soldi ricevuti (Di lunedì 31 agosto 2020) I soldi non spesi andranno perduti. Non tanto quelli del passato, ma quelli futuri. Dal mese di agosto sono stat avviati i controlli sui beneficiari del sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Come prevede il regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal mese di settembre inizierà il taglio (o, per meglio dire, la decurtazione) dell’importo caricato sulla card. Scopriamo quali sono le regole che porteranno a questa riduzione. LEGGI ANCHE > reddito di cittadinanza: ecco come cambierà nel 2020 Secondo quanto previsto dalla legge, il reddito di cittadinanza ha due obiettivo: permettere – a chi ne ha i requisiti – di ottenere un sussidio (e un posto di lavoro, anche se su questo aspetto la situazione è stata sempre molto fumosa) e mettere in circolo ... Leggi su giornalettismo

