Crollano i consumi e il Pil precipita a -12,8%. Lockdown brucia 116 miliardi, 1.900 euro a testa (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago – La serrata generale imposta dal governo giallofucsia per contenere l’epidemia di coronavirus e colpevolmente protratta anche quando la curva dei contagi era migliorata ha bruciato 116 miliardi di consumi nel 2020, si tratta di 1.900 euro a testa. A lanciare l’allarme è l’analisi dei consumi regionali dell’ufficio studi di Confcommercio. Numeri che purtroppo fanno il paio con il crollo del Pil riportato dall’Istat. Il tonfo del prodotto interno lordo nel secondo trimestre del 2020 è del 12,8%, conclamando che il Paese è in recessione, la peggiore dal dopoguerra. Infatti siamo a due trimestri consecutivi di decrescita, il primo aveva fatto segnare un -5,3%. A trascinare giù produzione, industria e ogni altro ... Leggi su ilprimatonazionale

SardusAutocton : RT @IlPrimatoN: L'Istat conclama la peggiore recessione dal dopoguerra. Allarme consumi, Confcommercio: 'Fisco e burocrazia rallentano cres… - cpibergamo : RT @IlPrimatoN: L'Istat conclama la peggiore recessione dal dopoguerra. Allarme consumi, Confcommercio: 'Fisco e burocrazia rallentano cres… - MarcusGuion : RT @IlPrimatoN: L'Istat conclama la peggiore recessione dal dopoguerra. Allarme consumi, Confcommercio: 'Fisco e burocrazia rallentano cres… - ezio14199935 : RT @IlPrimatoN: L'Istat conclama la peggiore recessione dal dopoguerra. Allarme consumi, Confcommercio: 'Fisco e burocrazia rallentano cres… - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: L'Istat conclama la peggiore recessione dal dopoguerra. Allarme consumi, Confcommercio: 'Fisco e burocrazia rallentano cres… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollano consumi Crollano i consumi, negozi in picchiata il Resto del Carlino Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Istat: crollo Pil Italia -12,8%, mai così male da 1995

Ultime notizie di oggi, lunedì 31 agosto 2020: crollo Pil Italia, mai così male dal 1995. I dati Istat: -12,8% rispetto a primo trimestre 2020 Mai così male dal 1995: i dati del Pil Italia nel secondo ...

Pil Italia, crollo verticale secondo trimestre: meno 12,8% in tre mesi

Crollo verticale della ricchezza italiana nel secondo trimestre, continua l’onda lunga di pandemia e lockdown che impatta sull’economia nazionale. Pil Italia -12,8%. Nel secondo trimestre del 2020 il ...

Ultime notizie di oggi, lunedì 31 agosto 2020: crollo Pil Italia, mai così male dal 1995. I dati Istat: -12,8% rispetto a primo trimestre 2020 Mai così male dal 1995: i dati del Pil Italia nel secondo ...Crollo verticale della ricchezza italiana nel secondo trimestre, continua l’onda lunga di pandemia e lockdown che impatta sull’economia nazionale. Pil Italia -12,8%. Nel secondo trimestre del 2020 il ...