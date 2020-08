Crolla ristorante durante festa di compleanno: almeno 29 morti e 7 feriti gravi (Di lunedì 31 agosto 2020) Cina, i numeri parlano chiaro. Sono ventinove le vittime in seguito al crollo di un ristorante ubicato nella provincia dello Shanxi. A spiegare le dinamiche del tragico incidente, la squadra di soccorso. In attesa per prendere parte alla festa di compleanno di un uomo di 80 anni, i partecipanti al banchetto hanno raggiunto il ristorante Juxian nel villaggio di Chenzhuang nella contea di Xiangfen. La sala di ricevimento è Crollata improvvisamente, lo spiega anche un uomo di 61 anni, Wang Guoping: “La sala del ricevimento è Crollata con uno schianto”. La moglie e il nipote di Wang Guoping sono rimasti intrappolati sotto le macerie e perdono la vita. Un ristorante su due piani Crollato e 57 persone estratte dalla macerie, di cui ... Leggi su caffeinamagazine

francobus100 : Ristorante crolla durante la festa di compleanno in Cina, almeno 29 morti - ilmessaggeroit : #ristorante crolla durante la festa di compleanno in #cina, almeno 29 morti - RadioItaliaIRIB : Cina, 17 morti nel crolla ristorante - RadioItaliaIRIB : Cina, 17 morti nel crolla ristorante - zazoomblog : Cina il tetto del ristorante crolla durante una festa di compleanno: 29 morti e 28 feriti - #tetto #ristorante… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla ristorante Ristorante crolla durante la festa di compleanno in Cina, almeno 29 morti Il Messaggero Estate 2020, italiani crollo del turismo all’estero

Revolut, ha analizzato le spese degli oltre 400.000 clienti italiani effettuate durante l’estate e le ha confrontate con quelle dello stesso periodo del 2019. In dati evidenziano che i viaggi verso al ...

Ubriaco orina sulla ciclabile, lancia un tavolo e aggredisce un turista: 43enne nei guai

In preda ai fumi dell'alcol urina sulla pista ciclabile e colpisce un giovane turista in bicicletta ferendolo al volto. Serata movimentata quella di ieri sul lungomare di San Benedetto dopo il sabato ...

Revolut, ha analizzato le spese degli oltre 400.000 clienti italiani effettuate durante l’estate e le ha confrontate con quelle dello stesso periodo del 2019. In dati evidenziano che i viaggi verso al ...In preda ai fumi dell'alcol urina sulla pista ciclabile e colpisce un giovane turista in bicicletta ferendolo al volto. Serata movimentata quella di ieri sul lungomare di San Benedetto dopo il sabato ...