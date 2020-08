Cristina Marino alimentazione e allenamento e a tre mesi dal parto obiettivo raggiunto (Foto) (Di lunedì 31 agosto 2020) Pienamente soddisfatta Cristina Marino a tre mesi dal parto si mostra in bikini, aveva preso solo 8 chili ma anche lei come tutte le mamme ha avuto bisogno del tempo giusto per tornare in gran forma. Una Foto postata poche ore fa ma Cristina Marino si era già mostrata con quel delizioso bikini rosa e aveva già ricevuto tantissimi like per la sua forma fisica. Non sono mancati per lei gli attacchi di chi ogni volta che mostrava cosa mangiava le diceva che non era certo un pranzo e che avrebbe dovuto mangiare di più. La splendida compagna di Luca Argentero è invece molto esperta in alimentazione e allenamento, è il suo lavoro e quindi può ben suggerire che per tornare in forma dopo il ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Cristina Marino splende in bikini su Instagram e risponde alle critiche - #Cristina #Marino #splende #bikini… - ESwedman : RT @zoyananas: @19marino74 @maype7 @ESwedman @KurdoErgan @rafaelc11589815 @Lauraterez @Alexa17101614 @mceliasantos @cristina_lledo @SnowWhi… - zoyananas : RT @zoyananas: @19marino74 @maype7 @ESwedman @KurdoErgan @rafaelc11589815 @Lauraterez @Alexa17101614 @mceliasantos @cristina_lledo @SnowWhi… - 19marino74 : RT @zoyananas: @19marino74 @maype7 @ESwedman @KurdoErgan @rafaelc11589815 @Lauraterez @Alexa17101614 @mceliasantos @cristina_lledo @SnowWhi… - zoyananas : @19marino74 @maype7 @ESwedman @KurdoErgan @rafaelc11589815 @Lauraterez @Alexa17101614 @mceliasantos @cristina_lledo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Marino Cristina Marino splende in bikini su Instagram e risponde alle critiche DiLei Vip Cristina Marino splende in bikini su Instagram e risponde alle critiche

dei follower. La compagna di Luca Argentero sfoggia una forma perfetta a pochi mesi dal parto. Lo scorso maggio la modella e attrice ha dato alla luce la piccola Nina Speranza, prima figlia della copp ...

Il primo quotidiano di cronaca rosa, gossip news, costume e società d'Italia

Pancia piatta e addominali tonici e levigati: la bionda è un sogno Esperta di fitness e alimentazione sana, la bella 29enne è già tornata in forma Cristina Marino è strepitosa in bikini a circa 3 mesi ...

dei follower. La compagna di Luca Argentero sfoggia una forma perfetta a pochi mesi dal parto. Lo scorso maggio la modella e attrice ha dato alla luce la piccola Nina Speranza, prima figlia della copp ...Pancia piatta e addominali tonici e levigati: la bionda è un sogno Esperta di fitness e alimentazione sana, la bella 29enne è già tornata in forma Cristina Marino è strepitosa in bikini a circa 3 mesi ...