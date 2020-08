Crisi Italia: nel II trimestre Pil scende a -12,8%, mai così male dal 1995. Ad agosto confermata deflazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Mai così male dal 1995. L'Istat ha rivisto al ribasso la stima preliminare della variazione congiunturale del Pil diffusa il 31 luglio: nel secondo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente anziché del 12,4 e del 17,7% al posto del -17,3, nei confronti del secondo trimestre del 2019. "La stima completa dei conti economici trimestrali - commenta l'Istat - conferma la portata eccezionale della diminuzione del Pil nel secondo trimestre per gli effetti economici dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate".A trascinare la caduta del Pil "è stata soprattutto la domanda interna, con un apporto particolarmente negativo dei ... Leggi su ilfogliettone

E sempre dall’Istat, arriva la notizia che l’Italia si conferma in deflazione anche ad agosto, per il quarto mese consecutivo. Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, ad agosto, l’indice ...

