Crisanti: "Tamponi per trovare gli asintomatici. Numeri come a marzo, ma allora erano la punta dell'iceberg" (Di lunedì 31 agosto 2020) “I contagi sono gli stessi di marzo, ma allora erano solo la punta dell’iceberg. Dobbiamo portare i test a 400mila al giorno”. A parlare è Andrea Crisanti, il professore di Padova, padre del modello-veneto, che è stato incaricato dal Governo per un piano Tamponi. Sul Corriere della Sera racconta il suo “Piano Tamponi” e spiega quale è la verità sui Numeri. Più persone si incontrano e più aumenta la probabilità di infettarsi. E così i Numeri sono gli stessi di febbraio-marzo. Ma quali sono le differenze?Questa ripresa della trasmissione presenta ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Crisanti: 'Il Governo mi ha chiesto un piano tamponi' - fattoquotidiano : 'SÌ AL PIANO CRISANTI' Parla Massimo Galli, il professore dell'ospedale Sacco [di @marco_pasciuti] #edicola… - Corriere : Tamponi, il governo chiama Crisanti: «Ecco il mio piano per 300 mila test al giorno» - nexusSEI_6 : RT @Corriere: «I casi di questi giorni sono circa dalle 15 alle 20 volte inferiori a quelli delle prime settimane della pandemia calcolati… - Z3r0Rules : RT @WCostituzione: #Crisanti e quei leggerissimi conflitti d'interessi. 12.53 #Crisanti #truffaCovid #covidTruffa #taskforce #piano #tampon… -