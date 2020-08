Crisanti: «Su 8 milioni di studenti, il 2-3% potrebbe essere positivo» (Di lunedì 31 agosto 2020) Un numero importantissimo. Che metterebbe i brividi. Il docente dell’Università di Padova Andrea Crisanti – autore del modello Vo’ Euganeo per il tracciamento dei contagi da coronavirus – ha affermato, nel corso della trasmissione In Onda su La7, che alla riapertura delle scuole, la percentuale degli studenti positivi almeno potenzialmente oscillerebbe tra il 2 e il 3%. LEGGI ANCHE > Per Crisanti oggi abbiano 15-20 volte meno casi di quanti ce n’erano a inizio marzo studenti positivi, la previsione di Andrea Crisanti Questo significa che, su 8 milioni di studenti, tra 160mila e 240mila potrebbero essere quelli positivi al coronavirus. «Se si considera – ha detto ... Leggi su giornalettismo

fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - La7tv : #inonda Il Prof. Crisanti: 'Su 8 milioni di studenti i positivi potrebbero essere intorno al 2/3%, è un numero impo… - 2tredici : @Mr_Ribbo ??????Bravo. Visto che chi è negativo oggi può essere positivo domani, dica al Suo idolo #Crisanti di preved… - 2tredici : RT @IlariaBifarini: Il governo ingaggia #Crisanti per aumentare il numero di tamponi. Visto che il risultato è valido solo per il giorno de… - aperru1 : RT @La7tv: #inonda Il Prof. Crisanti: 'Su 8 milioni di studenti i positivi potrebbero essere intorno al 2/3%, è un numero importante...' ht… -