Crampi-Saint Etienne 3-1, l’assurda coincidenza accaduta in Ligue 1 [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Crampi-Saint Etienne 3-1. Sembrerebbe il risultato finale di una partita, ma – facendo una breve ricerca tra web e almanacchi – non si trova alcun club con la denominazione “Crampi”. Eppure, quella del Saint Etienne, è stata una vera e propria sfida contro (i) Crampi. Un’assurda coincidenza è accaduta nel corso del match tra Saint Etienne e Lorient di ieri, terminata 2-0. Nel finale di gara, infatti, ben tre calciatori dei padroni di casa – contemporaneamente – sono stati vittima di Crampi. Tutti a terra, tutti insieme, tutti per lo stesso motivo. Non capita spesso, anzi forse non è mai accaduto. Ma è questa ... Leggi su calcioweb.eu

Buona la prima per il Saint Etienne. I Verdi fanno subito centro al loro esordio stagionale nella Ligue 1 2020-21 battendo per 2-0 il neopromosso Lorient. Ecco le parole post gara del tecnico Claude P ...

