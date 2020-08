Covid, verso quota mille nel casertano. Muore un anziano: è il decesso numero 48 (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si avvicina a quota mille il numero delle persone risultate positive al Coronavirus nel casertano da inizio pandemia. E si registra anche il quarantottesimo morto, si tratta di un anziano di Lusciano già ricoverato per patologie pregresse, che si è scoperto positivo al Covid. Ad oggi sono 992 i contagiati in totale da marzo, ma oltre un terzo dei contagi è avvenuto tra fine luglio e agosto, mese quest’ultimo in cui le positività sono schizzate in alto soprattutto a causa dei rientri dalle ferie fuori regione. Negli ultimi giorni si viaggia ad una media quotidiana di 25-30 positivi: ieri erano 30 rispetto al giorno precedente, oggi sono 29 più di ieri. Focolai sono emersi ad Aversa, con 61 contagiati ... Leggi su anteprima24

Referendum, la paura del contagio entra nell'urna: per i sondaggisti voto verso il flop

Un italiano su tre andrà a votare per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari, e secondo alcuni sondaggisti anche meno. E guai a stupirsi. Non siamo più, mentre infuria la paura da Covid, ...

Un italiano su tre andrà a votare per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari, e secondo alcuni sondaggisti anche meno. E guai a stupirsi. Non siamo più, mentre infuria la paura da Covid, ...