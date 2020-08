Covid, tamponi record a Ercolano: “Mai stati così tanti” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Raffica di tamponi e controlli a Ercolano dove, da venerdì, sono stati sottoposti a tampone 108 cittadini ercolanesi, un numero tanto alto, in così pochi giorni, non era stato registrato neppure nei mesi di marzo e aprile. Sono quasi tutti under 40 di ritorno da vacanze all’estero o fuori regione, i sottoposti a tampone. Di questi, 44 sono stati controllati direttamente all’interno dell’aeroporto di Capodichino ed proprio qui che è stato registrato l’unico positivo, un ragazzo di 29 anni. È stata ricostruita la catena dei contatti del giovane asintomatico e si sta procedendo ad effettuare i tamponi alle persone che gli sono state vicine. Al momento sono complessivamente 15 i cittadini di ... Leggi su anteprima24

"Grazie a una preziosa ed encomiabile collaborazione tra Adr (Aeroporti di Roma), Regione Lazio e Spallanzani, potremmo avviare nei prossimi giorni a Fiumicino la prima concreta sperimentazione del mo ...

Coronavirus,i numeri del contact tracing."Ogni infettato lo passa ad altri 6"

Il Coronavirus in Italia non si ferma. I contagi aumentano e la sfida è quella di riuscire a rintracciare subito i contagiati, grazie anche a squadre di "investigatori del virus", che si occupano del ...

