Covid, nuovo caso nel Sannio: è un cittadino di San Lorenzo Maggiore (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Lorenzo Maggiore (Bn) – Ancora un caso positivo al Covid 19 nel Sannio. Si tratta di un cittadino di San Lorenzo Maggiore, come annuncia il sindaco Carlo Giuseppe Iannotti sulla pagina facebook del Comune. "Cari concittadini sono stato appena informato dagli organi sanitari preposti che un nostro concittadino è risultato positivo al test del Covid-19. Tutte le misure previste dai protocolli sanitari sono state immediatamente attivate dagli organi competenti. Sono stati effettuati i tamponi a tutti i componenti del nucleo familiare e si sta provvedendo all' identificazione di tutte le persone entrate in contatto con l'interessato, che verranno ...

