Covid, mascherina obbligatoria 24 ore su 24: l’ordinanza del sindaco (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Nel comune napoletano di San Giuseppe Vesuviano, i cittadini risultati positivi sono 26, un numero di contagio simili, se non già superiore, a quelli registrati nel picco epidemico di aprile. La paura, unita alla prudenza, hanno spinto il sindaco Vincenzo Catapano a diffondere una nuova ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina 24 ore su 24. “Nell’ordinanza, in via di predisposizione – spiega il sindaco – saranno previste altresì, misure anti-assembramento all’esterno degli esercizi commerciali di ogni genere. Argineremo comportamenti irresponsabili che si perpetrano in particolar modo dinanzi a bar, rosticcerie, pub, pizzerie, provvedendo alla sospensione delle attività che non si attengono alle ... Leggi su anteprima24

I carabinieri si sono presentati poco prima delle 5, nel locale un centinaio di persone ballava in pista senza mascherine e senza mantenere le distanze di sicurezza. Il Musica di Riccione aveva ...

L'obiettivo per l'autunno è chiaro: fare più tamponi per arginare tutti i probabili focolai di coronavirus. Ma come fare? Il piano nazionale di tamponi elaborato dal microbiologo Andrea Crisanti "è un ...

