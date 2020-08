Covid, lo studio italiano: «Terapia intensiva necessaria solo in questi casi». Così morti dimezzate (Di lunedì 31 agosto 2020) La Terapia intensiva sarebbe, secondo uno studio italiano guidato dal Sant'Orsola di Bologna, la miglior soluzione per curare i pazienti con Covid solo in determinati casi. Due semplici... Leggi su ilmattino

repubblica : 'Così possiamo dimezzare le vittime di Covid in terapia intensiva': lo studio del Sant'Orsola di Bologna - Adnkronos : #Covid, studio italiano scopre cause morte pazienti in #terapia intensiva - Adnkronos : Studio: 'Ceppo ha perso un 'pezzo', v#irus forse meno letale' #covid - FrancescaTGI : RT @Ansa_ER: Con doppio danno al polmone il Covid aumenta la mortalità. Studio scopre il meccanismo, diagnosi può ridurre la letalità #ANSA… - Dinafem : ??Ecco i #terpeni e i #cannabinoidi che sono attualmente allo studio nel contesto di lotta contro il #Covid-19. -