Covid, la scuola internazionale di Roma non riaprirà: troppi contagiati (Di lunedì 31 agosto 2020) Saint George’s British international school di Roma di sicuro è tra quelle che non potranno riaprire come previsto: troppi contagi tra alunni e personale scolastico. All’inizio era solo qualche sospetto, poi gli esiti positivi dei test sierologici ed i tamponi hanno confermato la situazione: l’allarme dei contagi tra i giovani (e non solo) di ritorno … L'articolo Covid, la scuola internazionale di Roma non riaprirà: troppi contagiati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Covid, il governo sapeva ma rimase i… - Corriere : Covid e scuola, con le nuove classi scompare il compagno di banco - Agenzia_Ansa : #Scuola, attesa conferenza regioni sui trasporti pubblici. Pronti 9mila infermieri scolastici anti-Covid #ANSA - hurree16 : RT @rtl1025: ?? 'La #scuola serve a imparare, crescere, prepararsi. È pazzesco che non si spenda una parola su ciò, posto che era messa assa… - Bob6Rock : #scuola: soluzione dei problemi di #Covid per le scuole... basterà la solita #autocertificazione .. in Italia fini… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid Roma, scuola internazionale non riapre: 5 studenti e 11 dipendenti positivi Il Messaggero Scuola, oggi vertice tra governo ed enti locali sui trasporti

Confronto governo-regioni sui trasporti in vista della ripresa della scuola: si valutano le indicazioni del comitato scientifico. Convocato alle 19 con Azzolina, De Micheli e Speranza Condividi 31 ag ...

Covid, Marche: 15 casi nelle ultime 24 ore, 0 nel Piceno. 0 decessi, 13 ricoverati in totale

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1421 tamponi: 793 nel percorso nuove diagnosi e 628 nel percorso guariti. I positivi sono 15 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Fermo, 5 in provincia ...

Confronto governo-regioni sui trasporti in vista della ripresa della scuola: si valutano le indicazioni del comitato scientifico. Convocato alle 19 con Azzolina, De Micheli e Speranza Condividi 31 ag ...Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1421 tamponi: 793 nel percorso nuove diagnosi e 628 nel percorso guariti. I positivi sono 15 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Fermo, 5 in provincia ...