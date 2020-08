Covid Italia, bollettino oggi 31 agosto: 996 nuovi casi, 6 morti. Campania ancora in testa per contagi (Di lunedì 31 agosto 2020) La situazione coronavirus in Italia in base al bollettino del 31 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle... Leggi su ilmessaggero

Rinaldi_euro : Roma, migranti positivi al Covid tentano evasione al Celio: botte e morsi a medici e ufficiali. Guerini: «Inammissi… - MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 31 agosto: - Agenzia_Italia : I bambini possono rimanere positivi e asintomatici al Covid per 3 mesi. Uno studio - Lichtung5 : RT @MonachinoSimone: I dati di oggi, 31 Agosto sul #COVID_19 in Italia: • Nuovi Contagi: 996 • Nuovi Decessi: 6 • Terapia Intensiva: 94 •… - sulsitodisimone : Tornano sotto quota mille i nuovi casi di Covid in Italia. Ma con meno tamponi -