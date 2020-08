Covid, bollettino di oggi: nuovi contagi sotto quota mille (+996) (Di lunedì 31 agosto 2020) Covid bollettino 31 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. I nuovi contagi in Italia oggi scendono sotto quota mille, sono 996; ieri erano stati 1.365. Dall’inizio dell’emergenza sono 269.214 gli italiani che hanno contratto il virus. 4 morti nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 35.483. (segue dopo la foto) Sono 26.078 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 1.873 in più da ieri. In Lombardia 135 nuovi casi e 2 morti Due morti e 135 nuovi casi. Sono i numeri relativi al contagio di coronavirus in Lombardia e ... Leggi su urbanpost

H24Parioli : Covid-19, il bollettino regionale: '148 nuovi casi, la metà a Roma' - - bizcommunityit : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 31 agosto. Dati Covid e tabella - Nicola23453287 : RT @tempoweb: Il macabro balletto sui morti #COVID19 Conteggiati anche i non #positivi - MiglioreJAM : RT @SkyTG24: #Covid 19 I dati di oggi ?? diminuiscono i nuovi casi (996) ?? sei decessi registrati - zazoomblog : Coronavirus possibili tamponi per chi arriva da Francia e Spagna. Verbania Covid-19 in una scuola. Sospeso il progr… -