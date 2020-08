Covid, allarme Oms: «Con pandemia stop scuola per 1,2 miliardi». Speranza: «Pianificare lezioni online in caso di chiusure temporanee» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Covid-19 «ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia». Ad essere colpiti «quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi e la... Leggi su ilmessaggero

La notizia ha tenuto banco nelle scorse ore dopo che il programma di Pierluigi Diaco, Io e te, era stato sospeso a causa del coronavirus: un membro dello staff è risultato positivo e, come previsto da ...

