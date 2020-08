Covid, accusa per Daniele Scardina: “In palestra era positivo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Estate decisamente di fuoco per Daniele “Toretto” Scardina. Dopo la rottura con Diletta Leotta e i tentativi per riconquistarla, Daniele Scardina è accusato di certificazione Covid falsata per allenarsi in palestra. Sono lontani i tempi in cui Daniele Scardina balzava agli onori della cronaca per la sua relazione con Diletta Leotta. Dopo la rottura con la presentatrice di DAZN (per cause non ancora chiarite), Toretto si era recato in Sardegna per tentare di riconquistare l’ex amata. Qui, però, Scardina avrebbe contratto il Covid. E al suo ritorno dalla Costa Azzurra si sarebbe recato in una palestra di Roma falsificando l’autocertificazione, ... Leggi su bloglive

micheleemiliano : Leggo sui giornali che il candidato Fitto mi accusa di fare allarmismo sulla situazione Covid. Io sono il president… - repubblica : Coronavirus Lazio, camici e tute Covid pagati e mai arrivati: Regione sotto accusa - PinoSalamon : RT @micheleemiliano: Leggo sui giornali che il candidato Fitto mi accusa di fare allarmismo sulla situazione Covid. Io sono il presidente d… - brettio54 : RT @micheleemiliano: Leggo sui giornali che il candidato Fitto mi accusa di fare allarmismo sulla situazione Covid. Io sono il presidente d… - lupovittorio42 : RT @micheleemiliano: Leggo sui giornali che il candidato Fitto mi accusa di fare allarmismo sulla situazione Covid. Io sono il presidente d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid accusa Coronavirus, Giuseppe Conte sotto accusa: "Studio del 12 febbraio? Ce n'erano tre peggiori", dubbi sui 20 giorni pre-lockdown Liberoquotidiano.it Covid, Regione in ritardo sulla scuola: ancora niente test sierologici per i prof

Sui social li hanno già crocifissi. E accusati di non volersi sottopporre al test sierologico per stare ancora in vacanza. Ma in Sardegna va diversamente: i docenti dell’Isola, anche volendo, non poss ...

Giappone: esce di scena Shinzo Abe

Shinzo Abe è l’uomo che ha dato un volto internazionale al Giappone nell’ultimo decennio, dopo un periodo in cui il Paese asiatico, travolto da scandali e da una certa instabilità politico-economica, ...

Sui social li hanno già crocifissi. E accusati di non volersi sottopporre al test sierologico per stare ancora in vacanza. Ma in Sardegna va diversamente: i docenti dell’Isola, anche volendo, non poss ...Shinzo Abe è l’uomo che ha dato un volto internazionale al Giappone nell’ultimo decennio, dopo un periodo in cui il Paese asiatico, travolto da scandali e da una certa instabilità politico-economica, ...