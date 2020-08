Covid-19, processati al “San Pio” 89 tamponi: 2 nuovi casi in Provincia (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 89 tamponi (nr. 80 ordinari e nr. 9 rapidi), dei quali 3 risultati positivi. Dei tre positivi, 2 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella Provincia di Benevento, mentre 1 si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata. Ad oggi sono ricoverati presso l’Area Covid 3 pazienti positivi. L'articolo Covid-19, processati al “San Pio” 89 tamponi: 2 nuovi casi in Provincia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

